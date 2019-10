E i ragazzi ripuliscono la zona della Fortezza: "Chiediamo aiuto all'amministrazione"

Sarzana - Val di Magra - Amano passeggiare e passare il tempo libero all'aria aperta nella zona della Fortezza di Sarzanello. E desiderano che l'area sia pulita e rispettata. Così un gruppo di amici - sarzanesi e santostefanesi, tra i 18enni o poco più, quasi tutto al femminile - oggi e domenica scorsa si sono rimboccate le maniche dando una bella 'rassettata' alla zona della Fortezza. "Solo oggi abbiamo raccolto ben cinque sacchi di spazzatura - spiega Chiara Nulli -. E' scandaloso che abbiamo un reperto storico così meraviglioso tenuto così male. Tutti sporchiamo, ma forse sarebbe un po' più facile non farlo se ci fossero all'interno delle delle mura, o perlomeno all'ingresso dei cestini, per i più educati. Momentaneamente ci sono dei bidoni nella piazzola adiacente al parcheggio, ma rimanendo nascosti non vengono utilizzati. Continueremo ad andare a pulire per preservare l'ambiente, ma sarebbe gradito l'aiuto da parte dell'amministrazione comunale in quanto in alcune zone del parcheggio - quasi nel bosco - c'è della sporcizia sepolta in mezzo ai rovi, con terreno franante. Purtroppo non siamo riusciti a ripulire quella parte. Invitiamo tutti a seguire il nostro esempio ed contribuire attivamente alla pulizia". Tra le schifezze raccolte la fanno da padrone cartoni della pizza, confezioni del McDonald, preservativi usati, pannolini sporchi, fazzoletti e mozziconi di sigaretta.

Assieme alla menzionata Chiara c'erano Aurora Moretti, Viola Ferrari, Gaia Ferrari, Sara Filippi, Gaia Cerri, Alice Beconcini e Leonardo Gianninoni.