E-distribuzione, lavori di potenziamento della rete ad Ameglia

Sarzana - Val di Magra - Una rete elettrica più innovativa, più smart e resiliente nei comuni di Ameglia e Pignone grazie ai lavori di potenziamento di e-distribuzione in programma nei prossimi giorni. La società del Gruppo Enel per la gestione della rete elettrica a Media e Bassa Tensione, ha in calendario per giovedì 12 novembre, dalle 08:30 alle 13:30, un intervento sui propri impianti nel comune di Ameglia. Il lavoro interesserà in particolare viale 25 aprile da 2 a 2a e 6.



Sempre giovedì, dalle 10 alle 15, e-distribuzione effettuerà un intervento di manutenzione, potenziamento e sicurezza del sistema elettrico, con particolare riferimento al comune di Pignone. I tecnici dell’azienda elettrica, in collaborazione con una ditta specializzata, eseguiranno infatti un’operazione di deramificazione e taglio delle piante interferenti con la linea elettrica, fondamentale per evitare che alberi ad alto fusto cadano sulla rete a Media Tensione, causando guasti e interruzioni del servizio. Le vie interessate saranno località Gaggiolo Monti sn4, sn1, sn3; località Saggiano sn2, sn9.



E-distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500.