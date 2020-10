Duecentomila euro di asfaltature per Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Con determina n. 824 il Comune di Sarzana ha affidato i lavori di realizzazione per interventi di manutenzione straordinaria delle strade cittadine per un importo complessivo di oltre 200mila euro. Dunque va avanti, strada dopo strada, ma con interventi consistenti da centinaia di migliaia di euro, il piano di intervento per sistemare il manto stradale della malmessa rete viaria cittadina al fine di garantirne sicurezza e fruibilità per pedoni e automobilisti.

Nel dettaglio l’atto firmato dal dirigente dell’area 3 Giovanni Mugnani prevede l’affidamento di due lotti di intervento: il primo riguarda via Molini, piazza Terzi, l’area dello stadio Luperi e la strada Calcandola, via Falcinello e via San Gottardo è stato affidato alla ditta GBT Costruzioni srl che ha offerto un un ribasso del 21,50% aggiudicandosi i lavori per un totale di 128.642,33 euro; il secondo andrà a interessare tutto il tratto di via Sobborgo Spina è stato assegnato alla ditta SANA srl che ha offerto un ribasso del 22,10% per un importo per un totale di € 64.468,43. Entrambi i lavori dunque sono stati assegnati garantendo all’ente economie di spesa.



Prosegue quindi con questa seconda tranche di interventi l'iter amministrativo sulla programmazione triennale varata dall’Amministrazione Ponzanelli (180 mila euro sul 2019 - 250 mila euro per il 2020 - 250 mila per il 2021 - 250 mila per il 2022) sulle strade cittadine. “Abbiamo ereditato buche nelle strade e nel bilancio, ma caparbiamente e con programmazione andiamo avanti. A inizio mandato - afferma l’assessore ai lavori pubblici Barbara Campi - ben consapevoli delle gravi condizioni dell’intera rete stradale di competenza comunale, abbiamo effettuato una stima delle risorse necessarie per sistemarla e realisticamente dovremo fare opere per almeno 2,5 milioni di euro. Purtroppo si tratta di interventi definiti di manutenzione ordinaria e di competenza interamente comunale (a eccezione di alcuni tratti di competenza statale – ANAS o della Provincia) per i quali non sono erogati contributi statali o regionali, ma si deve ricorrere alla propria capacità di finanziare ogni anno con mutuo i lavori. Tutto questo ci impone una attenta programmazione nel tempo con sforzi notevoli sul bilancio. Abbiamo scelto di iniziare dalle strade più dissestate e lo stiamo facendo con interventi mirati ma comunque economicamente impegnativi come quelli appena affidati. Proseguiamo nel percorso”.