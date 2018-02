Due giorni per acquistare la mandria, Cavarra tenta soluzione locale

Quarantott'ore decisive per le sorti della Tenuta di Marinella.

Sarzana - Val di Magra - Coinvolgere associazioni ed imprenditori locali per acquistare la mandria in attesa del cda decisivo previsto per fine marzo. Questa l'idea del sindaco di Sarzana Alessio Cavarra messa in piedi in extremis per scongiurare la vendita delle mucche e di fatto la fine della fattoria di Marinella. Ieri infatti il primo cittadino ha incontrato i rappresentanti di Legacoop, Cna Artigianato, Confartigianato, Unione Industriali, Conferesercenti, Ccia, Coldiretti e Confcommercio per proporre un subentro temporaneo in attesa dei provvedimenti dei vertici della proprietà che venerdì avevano fatto temere la fine di ogni speranza con l'accordo per la cessione della mandria e la fine delle trattative con Renovo e White Holding.

Speranza che dunque resta flebile ma viva anche se sarà necessario trovare oltre trecentomila euro in due giorni per andare avanti, mentre i lavoratori anche se in stato di agitazione continuano nella loro attività quotidiana.

Ieri intanto è arrivata anche la replica del presidente della Regione Toti al senatore Caleo che lo aveva accusato di fare campagna elettorale sulla delicatissima vicenda della tenuta. “Vorremmo che i lavoratori potessero sopravvivere all'impegno di Caleo che tanti guai ha combinato – ha detto – in tanti anni di immobilismo e incapacità di elaborazione di soluzioni. Un'area così importante – ha aggiunto – non può restare ostaggio sia di azionisti sia di una politica locale che non è mai riuscita a trovare una soluzione”.