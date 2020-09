Due aule in parrocchia per garantire il distanziamento tra alunni

Sarzana - Val di Magra - A Sarzana la ripresa delle lezioni ha potuto avvenire, nei giorni scorsi, grazie alla decisione della parrocchia della concattedrale di Santa Maria di mettere a disposizione di Isa 13, l’istituto che comprende anche la scuola media, due aule ricavate nell’ampio salone della “Pro Sarzana”. Si tratta di un edificio degli inizi del secolo scorso, donato alla parrocchia dalla famiglia Neri ed utilizzato sia per attività di carattere pastorale e formativo (che proseguono in una sua parte) sia per corsi in formazione a distanza dell’Università Cattolica del “Sacro Cuore”, poi sospesi dall’ateneo milanese. La mancanza di spazi adeguati a seguito della pandemia di Covid–19 aveva indotto il Comune di Sarzana a rivolgersi alla parrocchia e al centro “Niccolò V”, che gestisce l’immobile, per poter usufruire appunto del salone. La proposta è stata accolta e in pochi giorni sono state realizzate due aule ampie ed in grado di corrispondere in pieno alle esigenze dell’istituto. Il sindaco Cristina Ponzanelli e il dirigente Antonio Fini hanno ringraziato pubblicamente il parroco monsignor Piero Barbieri per la decisione.