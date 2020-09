Dubbi sull'imparzialità del concorso, il dirigente annulla i verbali

Sarzana - Val di Magra - Con determina firmata lunedì dal dirigente Caso, il Comune di Sarzana ha annullato in autotutela la graduatoria finale del concorso indetto a luglio per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di un funzionario di Polizia Locale.

L'ente “nel perseguimento dell'obiettivo della massima tutela” ha infatti deciso di bloccare due verbali della procedura “in quanto il mancato rispetto delle garanzie procedimentali previste potrebbe comportare una riduzione del prestigio dell'amministrazione, lasciando trasparire una violazione, sebbene potenziale, del principio di imparzialità”.



Il dirigente aveva infatti chiesto chiarimenti al presidente della commissione Franzini in merito alle motivaizoni che avevano determinato “la predisposizione anticipata delle prove di esame” (nei giorni precedenti e non lo stesso della prova) e se fosse stata garantita la segretezza delle stesse, così come prescritto dal regolamento. L'interessato aveva risposto che “le prove sono state messe nella cassaforte ubicata nell'ufficio del sottoscritto che detiene l'unica chiave e lì sono rimaste fino al giorno prima della prova”.



“Pur non essendo comprovata la lesione del principio di imparzialità” ma preso atto che “il mancato rispetto delle garanzie procedimentali potrebbe lasciar apparire una potenziale lesione di tale principio fra i concorrenti”, il dirigente ha quindi deciso di annullare i verbali 2 e 6. Il primo consistente nel questionario da 30 domande, e il secondo con la graduatoria che aveva determinato punteggi e posizioni degli ultimi due partecipanti al concorso.