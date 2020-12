Dopo le scuole la "Cardinal Maffi", ancora beneficenza per Amici del Giacò e Livedaldivano

Sarzana - Val di Magra - E' iniziata questa mattina da Luni la distribuzione del materiale didattico acquistato dagli Amici del Giacò grazie ai proventi della tombola organizzata dal gruppo di “Livedaldivano” nel maggio scorso. Lorenzo Moretti e Antonio Granvilla per l'associazione e Marco Corsi per l'attivissima squadra che durante la pandemia ha tenuto unite le comunità di Luni e Castelnuovo grazie alle sue dirette Facebook, hanno donato alle elementari di Casano Basso e Isola due televisori a Led mentre nei prossimi giorni proseguiranno le donazioni di altri dispositivi, utili in particolare per la didattica a distanza, negli altri plessi lunensi. Ma la distribuzione non si fermerà qui, la metà esatta dei 5.200 euro raccolti (QUI) grazie alla vendita delle cartelle e al sostegno degli sponsor, è stata utilizzata per l'acquisto di cinque computer portatili e tre tablet che saranno donati nelle prossime settimane alle scuole di Castelnuovo Magra.



Nel frattempo, quelli di Livedaldivano e Amici del Giacò stanno ultimando l'organizzazione di una seconda tombola benefica – rigorosamente in diretta Facebook – che si svolgerà il 26 dicembre a partire dalle ore 21.00.

In questo caso il ricavato servirà per sostenere i progetti di inclusione della struttura “Cardinal Maffi” dell'Olmarello. Le cartelle per partecipare potranno essere acquistate fino a domani nei punti vendita sotto indicati e nei giorni successivi presso il Bar Corsi a Serravalle di Luni.



Punti vendita cartelle Tombola di Natale

Tabaccheria il Colibrì Casano di Luni

Bar Tabacchi Corsi Serravalle di Luni

Edicola Orsini Patrizia via dogana Luni

Tabaccheria Cervia Maura ponte di Isola Luni

Tabaccheria Franciosi Andrea Dogana di Luni

Tabaccheria Spagnoli loc. Piazza Grande Luni

Tabaccheria Alimentari Manzo Palvotrisia Castelnuovo Magra

Conad centro comm.le La Miniera Castelnuovo Magra

Conad centro comm.le Bonascola Carrara

Rivendite Panificio Flli Montebello :

Centro comm.le La MIniera, Castelnuovo Magra

Via Canaletto, Castelnuovo Magra

Via Aurelia Ponte Bettigna, Castelnuovo Magra

Sarzana di fianco alle Scuole Medie Poggi

Farmacia Montecalcoli Molino del Piano , Castelnuovo Magra