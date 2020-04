Dopo il crollo ad Albiano, adesso tanti hanno paura: "Ristrutturare il ponte di Falcinello"

Sarzana - Val di Magra - Che il crollo del ponte di Albiano, avvenuto fortunatamente in tempi di scarsissimo traffico per l’emergenza coronavirus, imponga una riflessione sullo stato delle infrastrutture comunali, ponti, strade, marciapiedi e piste ciclabili, è piuttosto condivisibile. E non a caso da più parti si chiede di verificare dal punto di vista della sicurezza di automobilisti, ciclisti e pedoni lo stato delle arterie principali per stilare un piano di priorità, dando assoluta precedenza all’incolumità dei cittadini. Con questo obiettivo il Comitato Sarzana, che botta! ha inoltrato al sindaco Cristina Ponzanelli e al consiglio comunale una petizione per chiedere innanzitutto un intervento urgente sul ponte di via Falcinello. La petizione nasce dalla constatazione che il 13 gennaio scorso nel corso di una conferenza stampa il sindaco, la giunta e l’assessore regionale Giampedrone avevano annunciato per questa primavera l’avvio dei lavori per riqualificare la viabilità della Bradia. Il sindaco aveva parlato di una riqualificazione infrastrutturale radicale della viabilità del quartiere Bradia, tra l’altro per un importo prossimo ai tre milioni e mezzo" - spiegano gli attivisti.



Gli interventi prevedono la ristrutturazione del ponte di Budella, la costruzione di un nuovo ponte a due corsie sul Calcandola all’altezza dei campi del Berghini, una rotatoria tra via Paradiso e via Falcinello e una passerella ciclopedonale, peraltro già prevista nel percorso della ciclabile del Canale Lunense. "Dall’intervento risulta escluso il ponte di via Falcinello - dice ancora Roberta Mosti, presidente Comitato Sarzana, che botta! -, sebbene su quel ponte transitino durante l’anno migliaia di automezzi, di ciclisti e di pedoni. Eppure quel ponte è in uno stato di precarietà tangibile, nei parapetti, nei marciapiedi, nel fondo stradale. Con la petizione chiediamo interventi di riqualificazione e ampliamento per la sicurezza di pedoni e ciclisti e una verifica strutturale. Anche lo stato di tante strade del Comune versa in condizioni di pericolo per gli utenti, per il fondo stradale dissestato o per la mancanza o insufficienza di marciapiedi e percorsi ciclabili. Riconosciamo all’amministrazione Ponzanelli di aver avviato un intervento di asfaltatura di strade comunali. Siccome per i prossimi anni sarà richiesta grande oculatezza nell’uso di risorse pubbliche scarse, chiediamo di ridefinire le priorità degli interventi, ad esempio riducendo le dimensioni e i costi del nuovo ponte del Berghini per dare priorità assoluta alla sicurezza".