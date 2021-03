Donne protagoniste a Sarzana, Ponzanelli: "Con il loro impegno sostengono la città"

Sarzana - Val di Magra - Lunedì 8 marzo, in occasione della giornata internazionale della donna, alle ore 11.30 nella sala del Consiglio comunale di Sarzana si terrà una conferenza in collegamento webinar rivolta alle classi delle scuola secondaria di primo grado dell'Istituto ISA 13 di Sarzana e a tutti coloro che vorranno partecipare. Il filo conduttore dell'iniziativa si basa su una citazione di un proverbio africano che recita "Se le donne abbassassero le braccia, il cielo cadrebbe" e gli interventi saranno di donne legate a Sarzana che

raccontano la loro storia e non hanno mai abbassato le braccia.

Interverrà il sindaco, primo sindaco donna di Sarzana, nel suo ruolo istituzionale e poi altre donne sarzanesi. Tra loro Valentina Leporati, giovane imprenditrice; Erika Nani, scrittrice; la rappresentante dell'associazione Vittoria Nea Delucchi; Monica Bazzali, volontaria della protezione civile di Sarzana; Valentina Platania, mamma di Edorado; Rachele Buriassi, prima ballerina Grands Ballets Canadiens Montréal.



“Abbiamo voluto realizzare questo piccolo omaggio alle donne di Sarzana che con il loro impegno, la loro tenacia e la loro forza rappresentano e sostengono da sempre la nostra Città. Nella crisi che stiamo vivendo - sottolinea Ponzanelli - a pagarne il prezzo più alto sono ancora le donne. Sono oltre 400mila quelle che hanno perso lavoro nell’ultimo anno, spesso impegnate nella difficile conciliazione tra famiglia e lavoro e per questo penalizzate ben più degli uomini che affiancano ogni giorno. Ancor di più oggi, occorre una riflessione sulla società che stiamo vivendo e sui muri che ancora sono eretti, invisibili e dolorosi. Contiamo che siano molti ad ascoltare le parole delle donne di Sarzana, che tanti muri hanno saputo abbatterli. Buon 8 marzo a tutte le donne, che sia ogni giorno la loro festa e non soltanto questo giorno.”





Per ricevere il link di collegamento, telefonare allo 0187/614284 o rivolgersi alla Biblioteca "C.Martinetti ", via Landinelli, o ancora mandando una mail all’indirizzo segreteria.sindaco@comunesarzana.gov.it