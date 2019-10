Donne in difficoltà, una sola domanda per trovare aiuto: "C'è Luisa?"

Sarzana - Val di Magra - Un passo in più in Val di Magra per creare una rete sicura per le donne che vivono una forte condizione di disagio. In questi giorni, in occasione di San Felice a Santo Stefano Magra, la locale Pubblica assistenza Croce bianca ha lavorato sodo per l'attuazione del protocollo nazionale "C'è Luisa".

La Croce bianca Santo Stefano di Magra ha presentato alla popolazione la sua adesione al progetto, appunto, per la creazione di un isola sicura in cui donne e ragazze che si trovano in una situazione di disagio possono trovare supporto immediato con discrezione e senza fare domande.

Il progetto è semplice: la persona che si sente in difficoltà può domandare al personale dell’ente se “c’è Luisa?” in modo da far scattare il protocollo con il quale il richiedente viene isolato in un’area tranquilla e gli viene chiesto nel massimo anonimato chi desidera contattare senza la necessità di dare spiegazioni o generalità di nessun tipo.

"L’ingresso di questo protocollo nel territorio - spiegano dalla Pubblica assistenza Croce bianca di Santo Stefano Magra - è avvenuto grazie alla nuova cooperazione tra lo staff “C’è Luisa” e “Difesa Donna” che si prefigge di diffondere l’iniziativa a livello nazionale. In aggiunta grazie alla collaborazione fra Giacomo Vianello (referente nazionale c’è Luisa?) e i volontari della Croce Bianca è stata possibile la progettazione di un nuovo protocollo applicabile in caso di manifestazioni da parte del personale in servizio per poter essere sempre piú vicini alla popolazione e fornire ogni specie di soccorso. Questa utilissima proposta per essere realmente efficace ha bisogno del contributo di tutti".

"Ogni Comune - concludono -, locale, esercente o ente sensibile alla materia può diventare un punto “C’è Luisa?” rendendo il servizio capillare sul territorio e disponibile alle persone che ci vivono. In piú è la popolazione stessa che, con il passa parola, può divulgare l’informazione dell’esistenza di luoghi in cui, nel massimo anonimato, possono ricevere un supporto discreto e immediato".

Per informazioni potete contattare pasantostefanomagra@libero.it, l’istruttore della tua zona su www.difesadonna.it o direttamente su www.celuisa.it