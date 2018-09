Don Carlo Ricciardi cittadino onorario di Sarzana

Sarzana - Val di Magra - Don Carlo Ricciardi riceverà nei prossimi giorni l'attestato della cittadinanza onoraria che il consiglio comunale di Sarzana gli ha conferito nel corso della seduta di ieri, con il voto unanime di maggioranza e opposizione. “Sono emozionata nel proporre questo riconoscimento ad una figura che da più di trent'anni con grandi doti umane svolge un servizio per tutta la nostra comunità. È stato parroco nelle chiesa del Carmine – ha sottolineato la sindaco Ponzanelli – ha amministrato l'asilo Spina e si è prodigato costantemente per affermare ed elevare principi umani, etici e morali. Ha coinvolto decine di famiglie e ha avuto un ruolo fondamentale nella costruzione della nuova chiesa del Carmine, ha diretto realtà associative e ha speso molte energie in opere di carità e di recupero dei tossicodipendenti. Credo – ha concluso – che questo sentimento di gratitudine nei suoi confronti accomuni tutta la collettività”.



Parole quelle dedicata all'88enne che hanno trovato ampio riscontro negli altri interventi che si sono succeduti, ad iniziare da Mione che ha sottolineato “Se c'è qualcuno che merita la cittadinanza questo è proprio lui, rispetto a Kim Il Sung (qui) è sicuramente un bel salto in avanti. Don Carlo ha sempre praticato una religione “attiva”, fatta di vicinanza, accoglienza e comprensione che oggi purtroppo mancano. Sicuramente sarebbe contro certi atteggiamenti e in prima fila per aiutare le persone in difficoltà”. Del suo “straordinario impegno nell'Asilo Spina” ha parlato Pizzuto mentre Castagna lo ha tratteggiato come “una figura conosciuta trasversalmente e amata da tutti anche per come ha saputo confrontarsi con le persone più fragili. La chiesa del Carmine grazie a lui è diventata un punto di riferimento per una parte della città”. Rampi ha ricordato come “dove è andato ha sempre trovato grande accoglienza”, mentre Luca Ponzanelli ha concluso: “Si tratta di un riconoscimento simbolico ma di grande importanza e un'occasione di unità verso certi valori”.