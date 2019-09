Domenica di protesta: "Ma quale digestore, a Saliceti portiamo la vita"

Sarzana - Val di Magra - A pochi giorni dalla giornata dello sciopero globale per il clima, in programma il 27 settembre prossimo, il Comitato No Biodigestore Saliceti si inventa una protesta 'verde' per dire no alla realizzazione dell'ormai famoso impianto di trattamento di rifiuti organici che, nei progetti di Recos, dovrebbe appunto sorgere al confine tra Santo Stefano e Vezzano, di fianco all'esistente presidio industriale che mastica l'indifferenziato. La mobilitazione, in programma per domenica 22 settembre – sempre che il maltempo non ci metta lo zampino -, vedrà gli attivisti radunarsi alle 16.30 nel piazzale di Decathlon per raggiungere in bicicletta il 'fagiolo' di Saliceti, cioè quel fazzoletto di terra dove si programma di insediare il digestore anaerobico.



Una volta giunta al cospetto dell'impianto per l'indifferenziato, i presenti pianteranno delle specie vegetali. Per chi vorrà partecipare a piedi, il punto di partenza sarà alle 16.50 al gazebo informativo di Saliceti, poco più avanti del ristorante Big Buffalo. “Recos considera Saliceti una zona depressa senza alcun valore – dichiarano dal Comitato – ma c'è chi non la pensa così. Andiamo tutti insieme verso quel 'fagiolo' di terra che Recos-Iren sta comprando nonostante manchi ancora l'approvazione definitiva del progetto del biodigestore da parte della Regione. Difendiamo le falde acquifere, difendiamo l'aria, difendiamo il suolo, difendiamo l'agricoltura. E portiamo la vita a Saliceti”.