Domani benedizione anche per gli ospiti del canile "L'impronta"

Sarzana - Val di Magra - Fra coloro che domani, domenica 19 gennaio, verranno premiati al termine della “Benedizione degli Animali”, la cerimonia organizzata dal Comune della Spezia in collaborazione con la Curia Vescovile, in programma alle ore 10 in Piazza Europa alla Spezia nella ricorrenza di S. Antonio Abate, ci saranno anche le famiglie che hanno adottato gli animali ospiti nel canile municipale “L'impronta” per conto del Comune di Sarzana.



Con loro sarà presente anche l'assessore alla tutela degli animali Barbara Campi che dice: “Vorrei ringraziare lo staff dei volontari de L'Impronta che con professionalità e grande impegno personale hanno saputo trasformare un potenziale luogo di detenzione per animali in un ambiente gradevole e familiare, anche con l'utilizzo di lampade ad hoc per scaldare la temperatura durante la notte. I numeri parlano da soli: ad oggi la quota di ospiti sarzanesi è solo di 10 cani, in decrescita costante proprio grazie all'impegno dei volontari che aiutano e custodiscono i nostri animali ma soprattutto preparano la strada affinché ognuno di loro possa trovare una nuova famiglia adottiva”.