Disturbi dell'apprendimento articolate, quattro giorni di formazione

Sarzana - Val di Magra - Dopo il successo di partecipazione delle prime tre edizioni del corso di formazione sui disturbi dell'apprendimento, il CMD di Santo Stefano Magra propone una nuova offerta formativa di 20 ore sui disturbi dell'apprendimento articolate in quattro giornate. Gli argomenti trattati saranno quelli delle caratteristiche e competenze della figura del tutor, i Bisogni Educativi Speciali e le difficoltà scolastiche che un tutor può incontrare, oltre alle tecniche di intervento e i relativi strumenti da utilizzare.



Il corso di formazione per tutor DSA è programma nei week end del 18 - 19 ottobre e 8 - 9 novembre al CMD Centro Medico di Santo Stefano Magra (Via Zara 2 Ponzano Magra). Un progetto promosso e realizzato dalla Dottoressa Consuelo Del Destino, psicologa e psicoterapeuta, che in questi anni ha lavorato con più di 100 bambini con metodologie efficaci e innovative. Sono ancora a disposizione cinque posti per il corso a numero chiuso che ha un costo di 150 euro più iva. Per informazioni dell'iscrizione è possibile inviare una mail a psicologiabambini.arcola@gmail.comoppure telefonare al numero 3335687572.