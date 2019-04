Disservizi postali, attivati due canali per le segnalazioni

Il consigliere Ponzanelli: "Non si tratta di strumenti di reclamo ma modo di recepire istanze dei cittadini".

Sarzana - Val di Magra - Un ulteriore passo a fianco dei cittadini sarzanesi, per quanto riguarda i lamentati disservizi di Poste Italiane. Nella giornata di ieri sono stati attivati due canali di segnalazione, attraverso i quali l'Amministrazione offre un'ulteriore corsia di accesso volta ad inoltrare le lamentele nei confronti dei servizi offerti da Poste Italiane. Sono infatti a disposizione un indirizzo email (urp@comunesarzana.gov.it) e, per chi è meno avvezzo all'uso del pc, un modulo da compilare presso l'Urp del palazzo comunale: attraverso questi due mezzi, i cittadini potranno segnalare eventuali disservizi subiti; le comunicazioni verranno poi inoltrare dal Consigliere Luca Ponzanelli all'Azienda che, nell'incontro avvenuto, si è resa disponibile ad esaminare i differenti casi che verranno portati all'attenzione.



"Non so garantire che questi strumenti possano portare a una risoluzione definitiva del problema: del resto, la problematica è tutta interna a Poste Italiane e non coinvolge competenze comunali. Ciò che posso fare, da Consigliere Comunale, è cercare di tenere alta l'attenzione e dare più supporto possibile ai cittadini, offrendo ulteriori strumenti di stimolo, oltre a quelli che ogni utente ha già a disposizione. Rispetto alle prime iniziative che ho intrapreso, ho avuto conferma di qualche miglioramento. Tuttavia, vengono lamentate ancora alcune problematiche e per questo cerco di tenere viva la questione, per ciò che mi è possibile. E' importante che i cittadini sappiano di questi nuovi strumenti: periodicamente mi farò carico di recepire le segnalazioni e di portarle direttamente all'attenzione dell'Azienda, che ci ha dato importanti rassicurazioni in merito a questo "canale preferenziale". E' altresì molto importante chiarire che questo canale non rappresenta alcuno strumento di reclamo o richiesta di risarcimento danni, per i quali i cittadini potranno, se vorranno, attivarsi con i strumenti già offerti dall'Azienda e dalla legge. Vorrei anche chiarire, a scanso di equivoci, che la mia iniziativa non va in alcun modo contro i dipendenti di Poste Italiane: è solo un modo di recepire le istanze di molti cittadini sarzanesi, che ritengo legittime".