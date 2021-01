Dissemina rifiuti ingrombanti lungo un chilometro di strada

Sarzana - Val di Magra - Acquistate dall’amministrazione comunale di Bolano due fototrappole per combattere episodi di abbandono incontrollato che vengono (sporadicamente/periodicamente) compiuti nel nostro territorio, fototrappole di ultima generazione e permettono anche la visione notturna e il riconoscimento della lettura targhe. L’assessore all’ambiente Paolo Polloni: “Durante i primi mesi dell’emergenza sanitaria il numero degli abbandoni era decisamente diminuito ma, col passare del tempo, l’accentuarsi di molti fenomeni di grave inciviltà,dall’abbandono del singolo sacco per arrivare allo scarico di ingombranti o rifiuti urbani in aree isolate, ha reso necessario l’utilizzo di nuovi sistemi di vigilanza”.

Il Comune di Bolano prevede la raccolta domiciliare gratuita degli ingombranti telefonando al numero verde 800487711. Prosegue l’Assessore Polloni: “Intervenire in modo mirato per rimuovere discariche abusive o rifiuti abbandonati ha un costo che ricade su tutta la comunità e l’impegno della collettività non può essere mortificato dal comportamento scorretto di pochi. A tal proposito si porta a conoscenza che proprio nei scorsi giorni, la Polizia Municipale ha identificato e segnalato alle autorità competenti l’autore di un importante abbandono di materiale ingombrante, disseminato per una tratto di circa un chilometro ai margini della carreggiata della strada Bolano-Podenzana”.



(foto di repertorio)