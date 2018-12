Discariche sul Magra, Arcola riceve 326mila euro per intervenire

L'amministrazione rende noto il finanziamento in esito alla partecipazione a un bando. In arrivo anche 38mila euro da destinare alle caratterizzazioni.

Sarzana - Val di Magra - "Il 2018 si chiude nel migliore dei modi con una notizia gradita che premia il lavoro portato avanti in questi due anni dal Comune di Arcola. Aspettavamo l'esito del bando - commenta l'assessore all'Ambiente Gianluca Tinfena - al quale abbiamo partecipato per dare continuità al percorso di risoluzione di un problema vecchio 40 anni, quello dei rifiuti interrati negli anni Settanta e Ottanta nell'area del fiume Magra".



Si tratta di una problematica che interessa, secondo una recente mappatura, ben 11 Comuni della provincia spezzina, per un totale di 42 siti potenzialmente inquinati.

Alcuni dei quali sono nel territorio del Parco di Montemarcello all'interno del comune arcolano, l'unico a ricevere il questo finanziamento per le discariche sul Magra.

"I 326mila euro ci consentiranno di continuare la messa in sicurezza della discarica in località San Genisio - prosegue Tinfena -. Inoltre i 38mila euro che abbiamo richiesto e ci sono stati finanziati ci daranno la possibilità di continuare il piano di caratterizzazione degli altri siti potenzialmente inquinati in seguito ai risultati delle analisi avviate a novembre che ci verranno comunicati nelle prossime settimane da parte di Arpal. Il nostro lavoro di questi anni ci ha permesso di essere in una fase avanzata che ci ha permesso di essere tra i pochissimi comuni di tutta la Liguria ad essere premiati con il contributo regionale. Andremo avanti passo dopo passo con tenacia e coraggio".