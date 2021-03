Sarzana - Val di Magra - No, non c'è solo la bella e pratica ciclopedonale del Canale Lunense per arrivare a piedi o in bicicletta da Santo Stefano a Sarzana. C'è infatti un'altra via, appena più avventurosa, che si dipana a valle dell'autostrada e che costeggia, per quanto possibile, il Magra. È il percorso fluviale, tracciato dal Cai con il numero 390, un'arteria che si snoda a un passo da zone produttive e residenziali ma capace di donare profonde immersioni nella natura e scorci non banali sulla realtà del fiume. Peccato che la tratta sia insidiata dai rifiuti, spesso da vere e proprie discariche abusive, magari a breve distanza dai centri di raccolta valligiani.



Percorrendo il 390 da Santo Stefano all'area attrezzata di Battifollo (una decina di chilometri) ci siamo imbattuti – sia lungo il tragitto 'ufficiale', sia lungo alcune varianti – in diversi quadretti d'inciviltà allestiti da chi continua a scambiare l'area fluviale per un'enorme isola ecologica in area Parco. La camminata principia da Via Arenelle: poco dopo essersi lasciati sulla sinistra Il ristoro nell'aia, ecco che si abbandona la strada asfaltata imboccando sulla destra il sentiero 390. Arrivare sul fiume è un attimo, come anche imbattersi nei primi ammassi di spazzatura: sacchetti ricolmi, bottiglie, un passeggino, cassette di plastica e così via. Almeno quattro i punti di accumulo che già si registrano, in poche decine di metri, prima di passare sotto l'autostrada e farsi largo nel verde della località Cerlasca, dove sorgono (a sinistra di chi procede) il lago Curadi e un altro laghetto; poco prima e a ridosso di quest'ultimo ecco altri abbandoni: resti di un veicolo, bombole, copiosi scarti di lavorazioni e il primo dei tanti elettrodomestici che, inquietanti monoliti, accompagnano il passo fino a Sarzana. Il sentiero poi – a sinistra ormai c'è l'area di Saliceti - vira verso destra e si avvicina al fiume; prima di solcare il piacevole tratto verde che sbuca quasi sotto il raccordo autostradale, si devono purtroppo constatare, tra le canne, un paio di cumuli di immondizia: scarti plastici e metallici, barattoli, bottiglie, un sedile, uno pneumatico e altre "prelibatezze".



Passati sotto il raccordo, si avanza (a sinistra i campi, a destra la vegetazione fluviale) contentandosi di un paio soltanto di abbandoni, di fatto – questo paiono – tettoie plastiche o recinzioni, di nero imbustate. Ormai a Fornola, il 390 riguadagna per un attimo l'asfalto, allontanandosi dal Magra, per passare sotto il ponte ferroviario, e poi subito tornare verso il corso d'acqua percorrendo i trecento metri finali di Via Casale. Lo scenario non è dei migliori, anzi: è uno dei segmenti più critici. Copiosa la sporcizia e in buon numero gli abbandoni lungo la strada asfaltata, anche con materiale generosamente lasciato a ridosso dell'area dei pozzi di Fornola, o addirittura spedito al di là della recinzione; da censurare altresì quanto si rinviene una volta a pochi metri dal fiume, con ammassi di sacchetti, coperte, pneumatici ed elettrodomestici a farla da padrone, per non parlare di tutti quei rifiuti ormai sminuzzati pronti a scomparire nella terra e nella sabbia e ad essere ingoiati dalle acque per andare a fare danni.



Poco più avanti ecco l'area attrezzata, che dà il suo benvenuto ai camminatori con una composizione indigesta: sedia muschiata, secchi, l'immancabile gomma d'auto, plastica e chi più ne ha; venti metri più avanti ecco il piacere di un altro frigorifero. A questo punto il sentiero risale verso l'autostrada e, in capo a un due-trecento metri, propone un bivio tra il tracciato ufficiale, che si riavvicina al fiume, e la variante che porta al campo sportivo della Corea attraverso un chilometro scarso di itinerario rettilineo. La prima soluzione conduce all'affascinante intrico fluviale, dal quale tuttavia non è agile sbucare dall'altro lato, complice il groviglio. Meglio prendere la comoda variante, agevole evidentemente anche per scaricare elettrodomestici e scarti vari; proprio lungo questo tratto, qualche settimana fa, è stata rimossa una discarica che, tra le varie cose, esibiva un buon numero di estintori.

Giunti al campo sportivo occorre proseguire con la variante, visto che il sentiero fluviale vero e proprio se l'è mangiato il fiume (e vale la pena, qui, dare un'occhiata allo scenario senz'altro particolare del campo da calcio a 'strapiombo' sul corso d'acqua, complici i recenti crolli degli argini). Si lascia la variante quando si arriva in zona Pratolino, andando a destra e ricollegandosi al percorso fluviale; ma senz'altro l'occhio, a sinistra, noterà la discarica di elettrodomestici e manufatti lignei che riposa in prossimità del sottopassaggio autostradale. Dopo un brevissimo tratto di 390 vero e proprio, c'è la possibilità, virando a sinistra, di imboccare un percorso differente, con destinazione Via Boettola (II traversa). Prendendolo, ci si ritrova presto nei pressi di un sottopasso che è stato eletto, assieme a uno spiazzo subito a monte, a cimitero degli elettrodomestici: ce ne sono otto in una manciata di metri. E non è per nulla sgombro di immondizia il resto del percorso che porta fino a Via Boettola. Ma torniamo al percorso fluviale vero e proprio: sorpassati un paio di tralicci e un ruscelletto, si apre una delle zone più suggestive. Il blu del fiume, l'avifauna, un uliveto a pochi passi dall'argine. Ma, ahinoi, anche un lago sormontato da arbusti e alberi la cui veste è una triste fantasia di plastica; e poco più avanti si incrocia anche un pezzo di semaforo.



A questo punto, se si alza lo sguardo, si scorge il ponte ferroviario sul Magra, tra Sarzana e l'Arcolano. Non resta che raggiungerlo con qualche altra falcata. Sotto il viadotto – in prossimità del quale sfocia, quando non è in secca, il Calcandola - riposano due processori; e non se la passa meglio, un attimo dopo, il ponte carrabile di Romito, che fa ombra a un cimitero di bottiglie e ai rifiuti che fanno da anticamera a Battifollo. Varcate Via Pecorina e Via Muccini, ecco, ormai nel pieno della frazione divisa tra Sarzana e Arcola, che si imbocca il tratto di 390 che conduce all'area attrezzata sul fiume. Già nei primissimi metri, a ridosso dell'arteria dedicata al partigiano morto in Spagna, si nota un discreto pot pourri di roba abbandonata tra la vegetazione: sacchi, elettrodomestici, sedie, poltrone. Si prosegue, e l'itinerario si fa petroso. Presto ci si imbatte in un paio di nuove ferite: un terzetto di elettrodomestici gambe all'aria e, cinquanta metri dopo, una lavatrice con corredo di rifiuti domestici assortiti. Da lì all'area attrezzata, nostra destinazione, si respira. E se si prosegue ancora un po' – ce lo segnala un lettore – la località Bradiola regala purtroppo una riposante discarica di materassi, più varie ed eventuali.



Una nota di 'merito' va poi all'area di Boettola, salutata poco fa per non andare troppo fuori pista. Ebbene, la via asfaltata che passa tra i campi e un paio di laghetti regala un paio di immondezzai, ma soprattutto, proseguendo in direzione Santa Caterina, si arriva alla discarica ormai abituale del sovrappasso autostradale, invaso da decine di sacchi neri e materiale vario. Per la cronaca, cinquanta metri prima di montare sul cavalcavia, si può prendere il sentiero, opportunamente indicato, che conduce al solito percorso fluviale marchiato col 390. Del quale – giusto dirlo – nessun ha intenzione di ignorare i tratti in buone condizioni, né il valore dell'itinerario nel suo complesso. Ma senz'altro l'assedio dei rifiuti è pressante e meritevole di attenzione e intervento, con l'auspicio che rimuovere non significhi semplicemente creare spazio per nuove e incivili scorribande.