Discariche abusive a Marinella, Comune pronto a prendere provvedimenti

Sarzana - Val di Magra - Laterizi, scarti di materiali edili e decine di sacchi di immondizia. È quanto ha visto questa mattina a Marinella il consigliere comunale della Lega Stefano Cecati, nonché presidente della commissione Territorio, nel sopralluogo effettuato con i membri della locale consulta.

“Ci siamo recati sull'argine del torrente Parmignola – spiegano gli esponenti della consulta - che ultimamente è diventato una discarica a cielo aperto. Il Presidente ha subito informato della situazione l'Assessore Italiani che ha inviato segnalazione ad Acam per la rimozione e pulizia. Provvisoriamente, per evitare ulteriore scarico di materiali, verrà messa in opera una chiusura con catena e a lavoro finito si provvederà a posizionare uno sbarramento con newjersey. È stata avanzata dalla Consulta la proposta di istallare in loco una telecamera per scoraggiare gli incivili che si rendono colpevoli di tale pratica”.