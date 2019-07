Discarica sul Magra: cittadini ripuliscono l’accesso al parco

Sarzana - Val di Magra - In mattinata, nella zona di Battifollo, alcuni cittadini si sono riuniti per ripulire una discarica abusiva proprio a ridosso del fiume Magra. “Ci capita ogni tanto di fare una passeggiata nella zona e ogni volta là situazione peggiora” affermano “ecco perché ci siamo attivati per ripulire questo scempio”.

Tra di loro anche Umberto Raschi, consigliere comunale di Sarzana, residente nel quartiere che su Facebook commenta: “Una discarica abusiva più volte segnalata proprio alle porte del parco, dove quotidianamente tanti passeggiano con bambini e animali.Più di dieci sacchi di immondizia, un mobile, vari secchi, mattoni e persino una bicicletta: servono maggiori controlli e sanzioni severe.Il buon senso non basta più perché l’inciviltà e degrado non devono avere la meglio sul rispetto del territorio e del prossimo: chi danneggia l’ambiente danneggia la salute e il futuro di tutti noi!”



Dell’intervento è stata poi informata ACAM che ha preso in carico la rimozione dei rifiuti così accumulati.



