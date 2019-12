Disagi per i dipendenti del Comune di Ameglia, sindacati chiedono incontro col Prefetto

Sarzana - Val di Magra - “Da troppo tempo il Comune non ha un riferimento stabile all’ufficio Personale. I disagi per i lavoratori sono inaccettabili”. Questa la denuncia delle segreterie provinciali di FP Cgil, Cisl FP e Uil Fpl in merito alla situazione del palazzo civico di Ameglia. “In assenza di una soluzione immediata e efficace – aggiungono - si rischia addirittura lo stipendio di dicembre, dopo che quello di novembre è stato “salvato” dall’intervento delle RSU interne che si sono adoperate per garantirne la regolare erogazione. In tre anni l’Amministrazione non ha trovato soluzioni definitive e strutturali per dare una risposta alle difficoltà dei dipendenti più volte formalmente e informante da noi segnalate”.



“L’assenza di referente stabili all’interno dell’insistente servizio personale ed ora anche di un segretario comunale non ci ha neppure consentito, benché più volte richiesta, di avviare il tavolo di trattativa sindacale per definire la destinazione annuale del FES che riguarda non solo la produttività ma anche le indennità riconosciute a chi fa reperibilità, maneggia valori o fa lavori esposti a rischio. Temiamo – puntualizzano - che anche eventuali soluzioni in corso di definizione non abbiano carattere di stabilità e non rispondano in maniera consona alle sacrosante esigenze dei lavoratori. Per questi motivi abbiamo inviato una richiesta di incontro al Prefetto finalizzata ad un confronto e ad un impegno da parte dell’Amministrazione rispetto alla concretizzazione di soluzioni concrete e non più parziali o temporanee. In assenza di atti certi proseguiremo con il nostro percorso di rivendicazione”.