Dipendenze, Comune pronto a potenziare il servizio

In sala consiliare incontro promosso da Lions Club di Sarzana al quale ha preso parte anche il vicesindaco Eretta.

Sarzana - Val di Magra - “La dipendenza è un tentativo per colmare un vuoto interiore, una modalità di evasione dalle problematiche della realtà che ci circonda. La nostra è l’epoca del fare, della razionalità dell’analisi che ci conduce ad estraniarsi da quel “sentire” che è dentro ognuno di noi come i sentimenti e le emozioni”. Con queste parole il Presidente del Lions Club Sarzana Giovanni Torlai ha introdotto il tema dell’incontro tenutosi ieri nella sala consiliare di palazzo Roderio a Sarzana.

Erano presenti in sala numerose persone tra le quali Costantino Eretta, vicesindaco ed assessore alla sanità ed ai servizi sociali del comune di Sarzana, il Presidente di zona del distretto 108tb del Lions Club. Dott. Renato Iardella e Don Martini, da sempre impegnato nel recupero dei tossicodipendenti.



Dopo il saluto delle Autorità Comunali e le analisi sul tema espresse dai due relatori, il Dott. Roberto Mazza è la Dott.ssa Valentina Torri, analisi che hanno posto l’accento sulle cause che inducono la dipendenza in particolar modo dagli stupefacenti e sulle modalità per poter cercare di recuperare le drammatiche situazioni di chi vive la tossicodipendenza, si è aperto un dibattito con il pubblico presente. È stato un confronto costruttivo durante il quale Eretta ha altresì spiegato quali sono le carenze attuali in tema di servizi di supporto alle persone affette dalle dipendenze, ma soprattutto ha indicato quale strategia sarà messa in atto per rimediare a tali carenze, a cominciare dal potenziamento del servizio.

In chiusura il Presidente del Lions Club Sarzana ha anticipato alcune delle prossime iniziative del Club: un convegno sul diabete, un incontro con l’antropologo David Bellatalla che si terrà in sala consigliare il giorno 9 maggio e un incontro sui ruoli che dovrebbero avere le istituzioni scolastiche e i genitori nei confronti degli studenti.