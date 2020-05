Digestore verso la conferenza, comitati: "Adesso dovete ascoltarci"

Sarzana - Val di Magra - Si approssima – appuntamento il 4 giugno - la Conferenza dei servizi che dovrà esprimere il parere definitivo sul progetto del digestore anaerobico di Saliceti. A voler realizzare l'impianto – che tratterà 90mila tonnellate di organico all'anno – è Recos, società del gruppo Iren. Avvicinandosi quindi il cruciale passaggio burocratico, i Comitati No Biodigestore Saliceti, Sarzana, che botta!, Acqua bene comune e le associazioni Italia Nostra, Legambiente e Cittadinanzattiva hanno inviato una lettera al presidente della Provincia Pierluigi Peracchini, al vicepresidente Francesco Ponzanelli e ai consiglieri provinciali per chiedere un confronto e conoscere gli orientamenti dell’amministrazione in merito al progetto alla scelta del sito di Saliceti, in terra vezzanese, al confine con Santo Stefano.

Nella lettera comitati e associazioni ricordano, si legge nella nota diffusa dai sodalizi, “che già nel Piano del 2003 Saliceti veniva indicato come sito con varie criticità: idrogeologica, vicinanza al Parco del Magra, con presenze entro un chilometro di aree d’interesse naturalistico e con vincolo di conservazione. E nel 2003 l’unica tecnologia considerata dal Piano era il compostaggio, assai meno impattante dal punto di vista ambientale. Inoltre si parlava di un impianto da 30 mila tonnellate di rifiuti organici l’anno in linea con la produzione spezzina di Forsu. Oggi la Provincia dovrebbe avallare un progetto da 90mila tonnellate al servizio soprattutto di Genova, che non progetta impianti di trattamento dei rifiuti organici. Le associazioni ricordano che proprio la Provincia il 6 agosto 2018 aveva approvato il Piano d’area, sottoposto a Vas, che prevedeva la costruzione di un digestore anaerobico da 60 mila tonnellate a Boscalino per soddisfare anche le esigenze del Tigullio. Ma a Genova non basta”.



I Comitati contano sul sostegno di tutte le forze politiche di ogni colore “che in questi mesi si sono espresse contro il progetto Recos, che viola la pianificazione pubblica, a cominciare dal vicepresidente Ponzanelli, santostefanese doc, da sempre ostile al progetto, che dichiarò che sarebbe giunto il momento in cui ognuno avrebbe dovuto metterci la faccia. Ecco il momento è giunto per tutti i politici spezzini di ogni ordine e grado”.

“Il 10 giugno scade il termine per presentare le osservazioni alle integrazioni progettuali di

Recos. Vorremmo poter conoscere quantomeno – scrivono poi nella missiva i comitati - le valutazioni fatte dagli Uffici sul sito di Saliceti e i dati sull’inquinamento dell’aria nella zona e sulle emissioni dall’impianto Tmb”, che tratta 105mila tonnellate annue di indifferenziato.



“Esattamente un anno fa, il 5 giugno – concludono comitati e associazioni -, il consiglio provinciale, a maggioranza, votò una mozione che sembrava voler ribadire il ruolo dell’ente nella pianificazione del ciclo dei rifiuti. Con quella mozione il Consiglio provinciale impegnava il Presidente a verificare se gli studi e le valutazioni che individuarono nel 2003 il sito di Saliceti come idoneo al trattamento dei rifiuti siano ancora attuali e validi ai fini del rilascio da parte degli uffici provinciali dei pareri richiesti dal Paur. Il documento invitava anche i sindaci di Vezzano Ligure e Santo Stefano Magra nell’esercizio delle loro funzioni di ufficiali di sanità pubblica, ad effettuare le opportune verifiche sanitarie, di trasmetterle alla Regione Non sappiamo se la mozione abbia avuto seguito o sia rimasta lettera morta, sebbene si concludesse con l’impegno di rendere edotta la cittadinanza”.



Sulla questione biodigestore è intervenuto anche il gruppo Avantinsieme, rappresentato da Lorenzo Forcieri nel consiglio comunale della Spezia. “Il 4 giugno prossimo venturo in regione Liguria si terrà la conferenza dei servizi in cui Recos presenterà le integrazioni al progetto, che pare essere in dirittura di arrivo. Ma i dubbi sulla pericolosità di quell'impianto, nonostante le modifiche proposte da Recos permangono: non solo perché troppo vicino alle abitazioni, che potrebbero essere interessate dalle esalazioni dell'impianto stesso, ma soprattutto perché verrà costruito sopra le falde acquifere che alimentano le forniture di acqua potabile della nostra provincia. L'individuazione del sito, Saliceti, è stata quindi subordinata agli interessi esterni al nostro territorio, in questo caso di Genova, visto che un biodigestore asservito alle sole esigenze locali potrebbe essere costruito in aree meno a rischio. Stando così le cose chiediamo che il presidente della provincia, i sindaci della Spezia e di tutti gli altri comuni interessati, i presidenti dei Parchi del Magra e delle Cinque Terre, facciano sentire la loro voce in merito alla tutela della sicurezza della salute dei cittadini. Il piano regionale dello smaltimento rifiuti, facendo della Val di Magra il polo dei rifiuti di tutto il Levante ligure, penalizza la nostra provincia privilegiando gli interessi genovesi. Crediamo sia opportuno ricordare al presidente Toti e agli altri politici e dirigenti regionali che la Repubblica di Genova è definitivamente scomparsa nel 1815, con l'annessione al Regno di Sardegna”.