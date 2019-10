Digestore, scintille prima della manifestazione

Sarzana - Val di Magra - Se il capoluogo si prepara alla manifestazione per la sanità pubblica di domani condendo l'attesa con qualche puntura – rivolta in particolare alle tre principali sigle sindacali, 'colpevoli' di non aver aderito alla mobilitazione della scorsa primavera -, non è da meno l'antipasto del corteo organizzato per sabato pomeriggio lungo la Via Cisa per dire no alla costruzione del biodigestore in località Saliceti, al confine tra Santo Stefano e Vezzano, in quel fazzoletto di terra dove già opera un impianto che tratta rifiuti indifferenziati. A lanciare il sasso è stata l'ex assessore Paola Lazzoni, consigliere comunale di opposizione e grande animatrice dell'associazione Da Porta Nord alla Brina. Nelle scorse ore, con un post pubblicato sul suo profilo Facebook, l'ex esponente di maggioranza ha segnalato che il sodalizio di cui fa parte è stato “escluso d'ufficio” dall'iniziativa in programma sabato. Nei comunicati ufficiali del Comitato No Biodigestore relativi al corte, in effetti, tra gli aderenti il nome di 'Da Porta Nord alla Brina' non c'è. Lazzoni in seguito ha rimosso il post “per evitare strumentalizzazioni”, come ha scritto successivamente sempre su Facebook, aggiungendo: “Confermo, non abbiamo ricevuto richieste di adesione. In ogni caso, non importa essere scritti sulle locandine o nei comunicati giornalistici, noi ci saremo alla manifestazione del 26 ottobre contro il biodigestore e chiediamo alla popolazione di partecipare in massa per dare un forte segnale”. Diversa la versione degli attivisti del Comitato No Biodigestore, che spiegano di aver contattato a più riprese 'Da Porta Nord alla Brina'. “Non è stato escluso nessuno – spiegano -. L'associazine 'Da Porta Nord alla Brina' era nella mailing list assieme ai tanti altri comitati e sodalizi coinvolti e ha ricevuto l'invito alle varie riunioni preparatorie. Non hanno mai dato riscontro, a differenza di altre associazioni. E poi nelle scorse ore è arrivato questo post su Facebook che di certo non fa bene alla causa”.



Tra i vari aderenti al corte di sabato ci sarà il Comitato Ponzano e dintorni, che oggi interviene con una nota in cui chiede un incontro all'asssessore regionale Giacomo Giampedrone. “Non dobbiamo sovraccaricare ulteriormente il nostro territorio con un impianto impattante su aria, suolo e acqua”, scrivono dal sodalizio presieduto da Giovanni Rolando, e rilanciano: “La provincia spezzina sta ottenendo ottimi risultati con la differenziata. Perché, per l'organico prodotto nel nostro territorio provinciale, non utilizzare l'impianto esistente a Saliceti, utilizzando le celle non adoperate per l'indifferenziato?”. E in ottica biodigestore il Comitato chiede massima attenzione alla “sostenibilità del depuratore di Ghiarettolo, che riesce a malapena a soddisfare le esigenze di Santo Stefano”. E nel dibattito si inserisce anche Sauro Baruzzo, ex sindaco santostefanese che da tempo segue con attenzione il lavoro della menzionata 'Da Porta Nord alla Brina'. Lo storico esponente socialista incentra il suo ragionamento sull'acqua, “risorsa che secondo molti scienziati è sufficiente ma deve essere gestita al meglio. Auspico che i governi e i parlamenti ne prendano atto e pongano fine all'estrazione delle acque freatiche, mettendo al centro della loro azione ecologica investimenti volti al recupero delle acque reflue che aumenterebbero il surplus delle acque utilizzabili per le industrie. Queste sono, a parere del sottoscritto, le vere battaglie ambientaliste. Dissento profondamente da una certa supersinistra per la quale chi non é d'accordo con la loro visione o è di destra o fascista o dolcemente non capisce nulla. Certo ambientalismo, se persegue questo modo di agire, è destinato al fallimento. La scommessa di oggi é trovare equilibrio tra sviluppo e protezione ambientale. Io non parteciperò alla manifestazione di sabato, pur rispettandola. Cerco con le mie possibilità di fare un passo in avanti senza pretendere mai di egemonizare associazioni che spesso schierandosi politicamente generano divisioni”. Quindi il già primo cittadino, fautore del no all'impianto, si tira fuori dal corteo di sabato, pur avendo convintamente sostenuto il no all'impianto in questi mesi partecipando a incontri e iniziative.



B.M.