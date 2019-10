Digestore, manifestanti pronti a 'bloccare' la Via Cisa

Sarzana - Val di Magra - Non sarà un sabato pomeriggio facile quello del 26 ottobre per chi imboccherà la Via Cisa in Val di Magra. Il nutrito fronte che si oppone al progetto del biodigestore di Saliceti, composto da comitati, associazioni e cittadini, darà infatti vita a un corteo di protesta e sensibilizzazione luno la Strada statale tra il Decathlon di Santo Stefano di Magra e la rotonda del Cmd, andata e ritorno. Dopo l'iniziativa ad alto tasso 'ecologico' delle scorse settimana, che ha visto attivisti e cittadini raggiungere Saliceti a piedi, a cavallo e in bici per mettere a dimora alcune piante, idealmente opposte all'impianto di trattamento rifiuti che si vuole realizzare, ora arriva una forma più classica di manifestazione che non mancherà di creare qualche disagio alla viabilità sulla Cisa, già di per sé non delle più scorrevoli. Il ritrovo della manifestazione, organizzata dal Comitato No Biodigestore Saliceti, è per le 15.00 al Decathlon, con partenza alle 15.30. In corso le adesioni da parte delle varie realtà associative che ormai da oltre un anno, in vari modi e sedi, dicono no al progetto di Recos.



“Difendiamo l'ambiente – affermano dal Comitato No Biodigestore presentando l'evento -. Difendiamo le falde acquifere da un possibile inquinamento che metterebbe a rischio i pozzi di Fornola che forniscono acqua potabile a più di 150mila abitanti. Difendiamo l'aria da emissioni inquinanti prodotte sia dall'impianto che dall'aumento del traffico. Tuteliamo la salute pubblica. Fermiamo la svalutazione dei beni immobili e dei piccoli imprenditori e coltivatori. Lottiamo per il territorio di Santo Stefano di Magra già compromesso da numerose criticità ambientali, da una difficoltosa convivenza con retroporto e container, un territorio che già fa la sua parte nel ciclo dei rifiuti ospitando a Saliceti un impianto che tratta circa 110mila tonnellate di rifiuti indifferenziati all'anno provenienti per lo più da fuori provincia. Non siamo la pattumiera della Liguria”. A queste considerazioni si aggiunge la richiesta alla Regione Liguria “di bloccare il procedimento autorizzativo in corso, rivedere il piano dei rifiuti e individuare un sito e una tecnologia alternativi”.