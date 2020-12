Digestore, il direttore del Parco smentisce comitati e associazioni

Sarzana - Val di Magra - Intervento di Antonio Perfetti, direttore del Parco di Montemarcello, Magra e Vara



Il 18 dic. 2020 sono apparsi articoli nella stampa spezzina secondo i quali un gruppo di cittadini avrebbe riportato che nel contributo istruttorio alla procedura di autorizzazione dell’impianto di trattamento dei rifiuti progettato a Saliceti, il Parco Montemarcello Magra Vara avrebbe sottolineato, nella persona del suo Direttore Antonio Perfetti, che nelle ZSC (Zone Speciali di Conservazione sensu Direttiva Habitat) queste tipologie di impianti non possono essere realizzati.

Essendo tale progetto fuori dalla ZSC tale affermazione è errata ed infatti:

(1) Nel contributo istruttorio citato si parla di progetti ubicati all’esterno delle ZSC e quindi, di fatto, si chiedeva (2) un approfondimento tecnico sui possibili impatti che potrebbero ripercuotersi in un’area più vasta sia esterna che interna alla ZSC.

Tutto questo ci preme ricordarlo, rimanendo sugli aspetti tecnici che sono stati successivamente approfonditi nel processo autorizzativo, e ritenendo che questo Ente non può essere strumentalizzato travisando con libere interpretazioni i contributi istruttori resi in una procedura complessa di autorizzazione ambientale.



Antonio Perfetti, direttore del Parco di Montemarcello, Magra e Vara