Sarzana - Val di Magra - Il comitato 'Ponzano e dintorni', reduce dall'assemblea tenutasi ieri sera all'Arci di Vezzano a tema biodigestore, ribadisce il suo no alla realizzazione dell'impianto a Saliceti. "Questo territorio ha già dato, è arrivato il momento di togliere, non di aggiungere. Non si può gravare ulteriormente il territorio. E il digestore non dà sufficienti garanzie in termini di sicurezza".