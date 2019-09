Digestore, il Comitato spedisce le osservazioni: "Consiglio regionale dica no a progetto"

Sarzana - Val di Magra - Il Comitato No Biodigestore Saliceti ha presentato alla Regione Liguria le sue osservazioni “allo scopo di fornire spunti di riflessione sulle criticità, contraddizioni, rischi e danni che incombono sulla realizzazione del progetto di Re.Cos-Iren”, spiegano dal sodalizio, con l'auspicio che “il consiglio regionale possa giungere alla conclusiva decisione di non approvare il progetto”. La Regione dovrà analizzare le osservazioni e rispondere nel merito su eventuali mancati accoglimenti. Le ragioni del no illustrate dal Comitato, formatosi ormai un anno e mezzo fa all'indomani del diffondersi di notizie circa il progetto del biodigestore, sono di varia natura: si va dagli aspetti amministrativi e procedurali a quelli ambientali, passando per le “possibili ripercussioni negative sul turismo” e la svalutazione di beni immobili e attività agricole, per il Comitato, avverrebbe in caso di realizzazione dell'impianto con “perdite di valore del 30-40 per cento, a seconda della vicinanza”. Nelle trenta pagine di osservazioni, inoltre, il sodalizio rilancia il suo impegno per il compostaggio aerobico di comunità (“alternativa praticabile e meno impattante”).