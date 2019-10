Digestore, i sindaci della vallata invitati al corteo

Sarzana - Val di Magra - Il Comitato No (Bio)digestore Saliceti comunica di avere esteso gli inviti per la partecipazione al corteo di sabato 26/10 a tutti i sindaci della vallata,"invito tanto più sentito in quanto l'approvvigionamento idrico per uso potabile coinvolge tutti gli abitanti. Tutti gli amministratori pubblici sono responsabili della salute dei loro concittadini ed è in questa visione che auspichiamo che l'adesione agli inviti sia la più ampia possibile", scrivono gli attivisti in una nota diffusa a 24 ore dalla manifestazione di domani pomeriggio lungo la Via Cisa, tra il Decathlon e il Cmd.



"In questi mesi tanti sono stati gli incontri e le dichiarazioni di contrarietà all'impianto - proseguono -, confidiamo quindi che questo sia tradotto con la partecipazione alla mobilitazione per chiedere che la procedura autorizzativa in corso sia fermata. Gli inviti al corteo di domani sono stati inviati al Sindaco di Santo Stefano Magra e ai Sindaci dei seguenti comuni: Vezzano Ligure, La Spezia, Sarzana, Portovenere, Follo, Bolano, Luni, Ameglia, Lerici, Arcola".



Intanto Legambiente ufficializza l'adesione all'iniziativa. "Le ragioni principali su cui si fonda la nostra contrarietà - spiegano dal sodalizio - sono: la scelta del sito che oltre ad essere estremamente sensibile da un punto di vista idrogeologico, perché vicino alle falde acquifere, è diverso da quello previsto dalla pianificazione approvata in Consiglio provinciale; le quantità di forsu trattate che eccedono le necessità provinciali con il conseguente rischio che l'impianto di Saliceti sia l'unico in funzione a livello regionale; il territorio di Santo Stefano di Magra è un territorio saturo e molto compromesso dalla presenza di problematiche ambientali, basti pensare a tutta l'attività retroportuale".