Digestore, i Botta: "Opzione zero unica alternativa? Insulto a cittadini"

Sarzana - Val di Magra - Comitato Sarzana Che Botta! oggi in Regione per incontrare i capigruppo delle varie forze politiche che siedono in consiglio regionale. “La nostra battaglia – si legge nel documento che Carlo Ruocco, in rappresentanza del sodalizio, ha portato a Genova - non è per 'non avere alcun impianto nel nostro giardino' come avviene in altri territori della regione, ma è per vedere applicate le norme che le istituzioni, Regione e Provincia della Spezia, si sono date e che non possono essere surrettiziamente raggirate da un soggetto privato. Il progetto proposto contrasta con il piano di Ambito e di Area approvati il 6 agosto 2018 da Provincia e Regione”.



“Nell’inchiesta pubblica di Via – continua il Comitato - non è stato possibile prendere in considerazione alternative credibili sia in termini di localizzazione che di tecnologie. L’ufficio di Via ha chiesto a Recos di valutare come unica alternativa l’opzione zero, un insulto ai cittadini che hanno partecipato all’inchiesta pubblica sia perché nessuno ha proposto questo tipo di soluzione, sia perché è paradossale chiedere al soggetto proponente, che dall’impianto prevede di ricavare utili, di valutare l’impatto economico ed ambientale complessivi derivato dalla mancata realizzazione dell’impianto stesso. Il classico chiedere all’oste se il vino è buono”. Gli attivisti spiegano di essere “coscienti della necessità della chiusura del ciclo dei rifiuti organici”, sostenendo la necessità di “uno studio per rivedere il Piano d’Ambito, definendo in maniera più equilibrata il flusso dei rifiuti organici, attribuendo a ciascun aggregato (provinciale e/o cittadino) la responsabilità di provvedere al proprio volume di rifiuti, richiedendo una maggiore virtuosità nella loro differenziazione, e individuare località ed eventualmente tecnologie a minore criticità”.