Digestore, comitati incontrano Orlando: "Pd collabori con altre forze politiche per dire no a impianto"

Sarzana - Val di Magra - I comitati No Biodigestore Saliceti, Da Porta Nord alla Brina, Sarzana, che botta!, e le associazioni Legambiente, Cittadinanza Attiva, Acqua Bene Comune e Italia Nostra che si battono contro la realizzazione del biodigestore a Saliceti hanno avuto un lungo colloquio con l'On. Andrea Orlando nella sede della federazione provinciale Pd.

"All'ex ministro abbiamo espresso le preoccupazioni e illustrato le azioni per sollecitare le forze politiche a reagire in difesa del territorio - spiegano in una nota - La segreteria provinciale del PD è stata appena commissariata ma dall'incontro con l'On. Orlando i comitato hanno avuto la conferma che sul tema il partito esprimerà una posizione chiara entro pochi giorni.

I temi condivisi si focalizzano su tre questioni: una forzatura rispetto alla collocazione dell’impianto prevista dalla pianificazione approvata in Consiglio provinciale; le quantità di forsu trattate che eccedono le necessità provinciali e sono quindi in contraddizione rispetto al principio di autosufficienza degli ambiti, con il conseguente rischio che l'impianto di Saliceti sia l'unico in funzione a livello regionale; la preoccupazione, già manifestata dagli enti locali, per la presenza dei pozzi dell'acquedotto e il rischio per la risorsa idrica che alimenta la provincia. A conferma delle perplessità procedurali anche l'opinione sull'inchiesta pubblica, fatta sulla base di scelte progettuali già prese. Orlando si è impegnato a investire gli esponenti regionali delle questioni critiche relative al progetto e ad incontrare i sindaci della vallata appartenenti al suo partito per valutare azioni condivise. L’On. Orlando ha sostenuto con fermezza la posizione del comune di Santo Stefano, auspicando che sulla stessa linea e con la stessa determinazione si collochino anche gli altri comuni coinvolti. L'auspicio di comitati e associazioni è che la nuova segreteria provinciale sia concorde con quanto espresso dall'onorevole e che possa ,nei comuni in provincia e in regione, collaborare con le altre forze politiche per fermare il progetto".