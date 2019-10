Digestore, al corteo di sabato attivisti da Cairo e Reggio

Sarzana - Val di Magra - Sabato 26 ottobre il Comitato per il No al (Bio)digestore Saliceti torna a scendere in strada, questa volta sulla statale Cisa, da Santo Stefano Magra a Ponzano Madonnetta andata e ritorno per manifestare le ragioni del no alla realizzazione del progetto di Re.Cos-Iren. Il ritrovo sarà alle 15.00 presso il parcheggio lato Decathlon a Santo Stefano Magra. La partenza del corteo è prevista per le 15.30.



Al momento aderiscono al corteo:

-ANPI Santo Stefano di Magra

-Centro Sociale A. Ruffini Santo Stefano Magra

-Cittadini dell' Ara Ponzano Magra

-Comitato Ponzano e dintorni

-Comitato Vivere Bene La Macchia

-Acqua Bene Comune La Spezia

-Comitato Sarzana Che Botta!

-Cittadinanza Attiva La Spezia

-Italia Nostra La Spezia-Cinque Terre

-Lipu La Spezia

-Pianeta X La Spezia

-Unione Degli Studenti La Spezia

-Cittadini Contro La ex Cava Viti di Montignoso

-Comitato Ambiente e Salute Reggio Emilia

-Comitato Arianuova Bondeno

-Comitato Senzatomica Licciana Nardi

-Progetto Vita e Ambiente Cairo Montenotte

-Comitato Tutela Salute Ambiente Vallesina