Digestore, Comitato tutela Ponzano: "Se mancano controlli, evento eccezionale può diventare normalità"

Sarzana - Val di Magra - Il comitato di volontariato per la tutela di Ponzano e dintorni replica a Iren/Recos un merito alla questione dei materiali radioattivi recapitati dal Tmb di Saliceti a due presidi (in Lombardia e nel Parmense). "Come comitato non possiamo accettare la risposta di Recos Iren, che parla di strumentalizzazioni. I cittadini di S. Stefano sono stanchi di essere presi in giro. Se non riusciamo a controllare i rifiuti che transitano dalla sola provincia, figuriamoci

quando le tonnellate di rifiuti giungeranno da Genova, Tigullio e da fuori regione. Zone dove ancora non si è raggiunto un'accettabile raccolta differenziata. In mancanza di adeguati controlli l'evento eccezionale può diventare la normalità. La domanda emerge forte e chiara:

se non si riesce a controllare un quantitativo inferiore di rifiuti come si può pensare che un impianto di biodigestore possa ricevere materiale di qualità da una città, Genova , che differenzia il 35% dei rifiuti?".