Digestore, Comitato Ponzano e dintorni: "Gli spezzini facciano sentire la loro voce"

Sarzana - Val di Magra - Riceviamo dal Comitato di volontariato per la tutela di Ponzano e dintorni



Il nostro comitato ringrazia per la preziosa collaborazione il comitato Sarzana che Botta molto attivo sul tema del difesgore che da progetto dovrebbe nascere a Saliceti (Vezzano Ligure) impattando notevolmente sul territorio di S.Stefano Magra.

Stiamo trattando questo argomento scottante soprattutto per il problema inquinamento:

acqua, aria e suolo.

Dagli anni 90 La Spezia è stata centro di smaltimento illeciti di rifiuti e ancora oggi ne paga le conseguenze, ci sono siti dove le bonifiche sono un sogno.

Ora si chiede a questo territorio di diventare la Cenerentola di Genova e del Tigullio. Dovrà accettare un digestore anaerobico che tratterà una quantità enorme di materiale organico proveniente per la maggior parte dal Genovesato con possibilità di rischio inquinamento per le acque potabili, rischio annunciato da più studi geologici.

La società RECOS da per scontato la sicurezza dell'impianto al 100% , ma la corrosione dei componenti e dei materiali dovuta all'azione dei gas sviluppatasi all'interno delle vasche e dei condotti può portare a fessurazioni che potrebbero con fuoriuscita dei liquami intaccare in maniera irreversibile le falde acquifere che alimentano i pozzi di acque potabili.

Da ultimo non parliamo della svalutazione del valore immobiliare dovuto al degrado portato dalla presenza di un altro sito di trattamento rifiuti di notevoli dimensioni , quando sul territorio già esiste un' impianto che tratta una buona parte di materiale proveniente da Genova (TMB Saliceti). Invitiamo tutta la popolazione dello Spezzino a far sentire la sua voce e dire basta all'inquinamento.



Comitato di volontariato per la tutela di Ponzano e dintorni