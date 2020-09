Differenziata amegliese al 90%, Bernava: “Traguardo importante”

Sarzana - Val di Magra - Un dato importante e straordinario quello appena giunto nel Comune di Ameglia che traccia il percorso fino ad oggi portato avanti in termini di raccolta differenziata: il 90% dei rifiuti prodotti dai cittadini viene correttamente differenziato.

"Un traguardo non così scontato che evidenzia il grande lavoro svolto finora – racconta l’Assessore all’Ambiente Andrea Bernava – e il grande senso civico dei nostri concittadini. Sono entusiasta di questo 90% e sono certo che con il nuovo metodo di conferimento arriveremo presto al 95% andando anche a debellare gran parte dei comportamenti scorretti e degli abbandoni sul territorio. Le nuove isole zonali, a disposizione ventiquattro ore su ventiquattro, stanno funzionando molto bene ed a breve verranno razionalizzate per venire incontro alle esigenze segnalate in questo periodo di rodaggio.

Un passaggio che sta avvenendo cautamente quello dal porta a porta ai nuovi cassonetti elettronici proprio per abituare, senza lasciare lacune, tutti gli utenti coinvolti. Lo stop definitivo del vecchio servizio avverrà il 25 Settembre, data in cui tutti i residenti e possessori di seconde case dovranno essere in possesso delle tessere per l’utilizzo dei cassonetti. A questo proposito si segnala che lo sportello Acam, a partire dal 14 settembre, sarà attivo presso la scuola di Via Maestà solo il sabato dalle 8.30 alle 12.30 evitando così di far accedere, durante la settimana, persone estranee all’attività scolastica appena ripartita (normativa anticovid-19).

Verranno potenziate alcune isole nelle zone più popolose ed installate altre nei quartieri segnalati come sprovvisti in modo tale da agevolare il conferimento; inoltre resterà attivo il servizio di ritiro domiciliare alle persone disabili o con particolari patologie ed agli anziani non autosufficienti. Questo ultimo punto è al vaglio organizzativo pertanto verranno comunicate a breve le modalità per richiederne l’attivazione.

Voglio ringraziare in primis i cittadini – conclude Bernava – poiché ovviamente i risultati che stiamo ottenendo sono conseguenza di un grande senso di responsabilità ed amore per il proprio territorio ed ambiente. Invito quindi tutti a proseguire su questa strada segnalando eventuali criticità da correggere e comportamenti errati di persone irrispettose (abbandono di rifiuti sul territorio). Ricordo che ci saranno periodici monitoraggi e controlli pertanto rispettate le regole evitando così sanzioni amministrative o altri provvedimenti".