Difesa personale femminile, boom di iscrizioni a Santo Stefano

Sarzana - Val di Magra - Sono 202 al momento le iscritte al Convegno - Corso di Difesa Personale Femminile gratuito della durata di 8 lezioni ideato dal Sindaco di Santo Stefano di Magra (SP) Paola Sisti e che si terrà presso la Sala Consigliare del Comune presso l'ex area Vaccari a Santo Stefano di Magra. In un primo momento lo Staff organizzativo aveva pensato di circoscrivere ad un numero massimo di 80 iscritte, ma in soli 4 giorni, appena data la notizia attraverso i media ed i social, le 80 iscrizioni sono state raggiunte. A questo punto, gli organizzatori, considerato l'enorme interesse per l'argomento e visto anche lo "spessore" dell'iniziativa, che alla presentazione del 22 gennaio, saranno presenti come Relatori la dott.ssa Diana Brusacà (Presidente sez. Penale Tribunale della Spezia) e lo psichiatra il dott. Leonardo Moretti (Presidente Società Italiana per la Ricerca e Formazione in Psicopatologia Clinica), hanno pensato di non precludere a nessuno la possibilità di partecipare. Per la parte pratica quindi, sono stati implementati gli Istruttori di Difesa Personale che saranno 7, coordinati da Francesco De Benedittis Appuntato Scelto della Guardia di Finanza che, oltre all'ordinario servizio, è Istruttore interno dei militari. Invitati a presenziare all'inaugurazione il Prefetto, il Procuratore Capo della Repubblica e tutti i vertici di Questura, Comando Provinciale Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia Penitenziaria, oltre che chiaramente la Polizia Locale di Santo Stefano di Magra. A tutte le Forze di Polizia è stata chiesta la presenza di personale femminile in uniforme che siederà a latere dei Relatori. "Oltre ad imparare tecniche di difesa personale - riferisce il Sindaco Paola Sisti - vogliamo approfondire il tema della violenza sulle donne come un fenomeno sociologico importante, che avviene anche tra le mura domestiche, non solo ed esclusivamente ad opera di estranei siano essi italiani e/o extracomunitari ed al quale tutti dobbiamo ribellarci. I dati ISTAT sono inequivocabilmente chiari purtroppo: relativamente ai crimini più violenti ovvero agli stupri, il 62,7 % è commesso da un partner attuale o precedente. La presenza di un Magistrato e di uno Psichiatra - conclude la Sisti - ci aiuterà nell'approfondimento di tematiche sia sotto il profilo normativo e sia sotto quello psicologico e psichico. Infatti ricordiamo che la dott.ssa Brusacà tratterà Le diverse forme di aggressione, quale difesa è lecita? Mentre il dott. Moretti tratterà Dalla violenza sulle donne al cyber bullismo, vittime e carnefici. Il Convegno - Corso inizierà lunedì 22 gennaio dalle ore 16:00 con il saluto del Sindaco, proseguirà con l'intervento dei relatori ed a seguire circa un'ora e mezza di tecniche pratiche. Si concluderà alle 20:00 con apericena a buffet offerto dall'amministrazione Comunale.

Per chi fosse interessata ad iscriversi basta inviare una mail all'indirizzo difesafemminile.sp@gmail.com indicando il proprio nome, cognome e numero di telefono cellulare.