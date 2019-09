Diecimila mappe per promuovere il Caprione, anche fra i crocieristi

Sarzana - Val di Magra - Saranno distribuite gratuitamente a strutture ricettive e punti informativi le circa diecimila copie della cartina del Promontorio del Caprione realizzata dal Parco di Montemarcello Magra Vara con l'obiettivo di promuovere il territorio con i suoi sentieri, i punti di interesse e le peculiarità ambientali. Uno strumento destinato anche ad escursionisti meno esperti e fruitori dell'area che l'ente spera di individuare anche fra i turisti che arrivano sulle navi da crociera alla Spezia come a Carrara.



“Vogliamo ribadire il nostro impegno su un elemento fondamentale del Parco che dobbiamo valorizzare – ha spiegato questa mattina il presidente Tedeschi – partendo da un simbolo come la “Farfalla dorata” che vogliamo anche difendere da polemiche rozze e ingiuste che qualcuno sta portando avanti. Abbiamo avanzato la richiesta per un parco “archeostronomico” che unisca borghi fantastici e il patrimonio storico-culturale del Caprione perché crediamo che ci siano tutti gli elementi necessari. La mappa – ha sottolineato – darà la possibilità a tutti di fare passeggiate tranquille e scoprire, anche in bicicletta, le ricchezze del Caprione. Ne parleremo anche con il presidente dell'Autorità Portuale – ha concluso – per arrivare anche ad una distribuzione in ambito crocieristico”. Il presidente dell'ente Perfetti ha aggiunto: “Esiste un pubblico generale che non sempre si in forma attraverso la cartografia ma che con questa cartina potrà avere a disposizione uno strumento con tutte le informazioni necessarie”.



Fra i comuni interessati ha presenziato alla conferenza stampa solo quello di Arcola che con l'assessore al turismo Camilla Monfroni (presente con il collega di giunta Romeo) ha ribadito pieno sostegno all'attività del Parco: “Stiamo già cercando di valorizzare i luoghi a vocazione turistica come Canarbino o eccellenze come l'Oasi Lipu. Si tratta di un turismo diverso da quello di massa ed è importante investire su questa tipo di fruibilità del territorio”.