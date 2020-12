Diecimila euro per la Protezione Civile grazie alla lotteria artistica

Sarzana - Val di Magra - Si è svolta questo pomeriggio in sala consiliare a Sarzana l'estrazione della lotteria di beneficenza il cui incasso sarà devoluto al gruppo di Protezione Civile per sostenere l'attività dei volontari sempre impegnati al servizio della comunità. E proprio dalla cittadinanza è arrivato il segnale più significativo visto che sono stati venduti ben 5.103 biglietti per un incasso totale di oltre diecimila euro. Importante è stato anche il contributo degli artisti sarzanesi che hanno messo a disposizione tredici opere (Musante, Colombani, Fiorellini, Tomaino, Gironda, Ginesi, Giovando, Bertonati, Raimondi, Conti, Aiello e Baruzzo) mentre Gemmi, Montebello e volontari hanno fornito altri dieci premi di consolazione.

Particolarmente sentito il ringraziamento espresso da Amanda Cargiolli a nome di tutto il gruppo: “Siamo sempre stati con voi in qualsiasi momento durante la pandemia – ha detto – e continueremo a farlo. Grazie di aver partecipato, grazie a tutti i sarzanesi”. Una grande prova di attaccamento alla città che consentirà ai volontari di svolgere in modo ancora migliore l'attività quotidiana sul territorio.



Estrazione e abbinamenti si possono rivedere qui