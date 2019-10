Detriti in spiaggia, Tedeschi: "Non si possono spendere 400mila euro ogni anno"

Sarzana - Val di Magra - Pare davvero poco procrastinabile una riflessione sul problema dell'accumulo di materiale sul litorale della Val di Magra con l'arrivo della stagione autunnale. A lanciare il dato oggi in Comunità del Parco è stata Barbara Campi, assessore ai Lavori pubblici sarzanese, che ha sottolineato i “costi enormi” da affrontare ogni anno per risolvere la grana, accennando in quest'ottica all'utilizzo degli accumuli lignei come biomassa per produrre energia. Un'idea sulla quale il Parco, come comunicato dal presidente Pietro Tedeschi, sta ragionando con le cooperative di comunità, con l'obbiettivo di avere alvei più puliti e al contempo produrre energia. A questo fine Tedeschi ha ribadito la necessità di innescare il 'Contratto di fiume' per una gestione ottimale del Magra “che deve essere considerato anche nel suo tratto toscano, non solo in quello ligure”. E in chiave biomasse è quantomai necessario fare affidamento sui detriti legnosi finché navigano in acqua dolce visto che, l'ha sottolineato il consigliere del Parco Corrado Bernardini, “bruciare per le biomasse la legna intrisa di acqua salata sprigiona diossina, non si può fare”. In ogni caso Bernardini, più che di biomasse, ha inteso parlare di recupero dei rifiuti (legno e plastica) nel fiume, per evitare magagne a mare e litorale, seguendo esempi praticati su Po e Tevere consistenti in sistemi di 'panne' che riescono ad arginare i rifiuti, poi spediti in discarica. Quanto si potrebbe risparmiare prevenendo – in un modo o nell'altro – gli accumuli sulle spiagge? “La Regione ogni anno mette almeno 400mila euro per Marinella e Fiumaretta”, ha detto Tedeschi, ribadendo un concetto già illustrato ieri a Pozzuolo di Lerici, dove si parlava di cooperative di comunità. Un ulteriore contributo oggi in Via Paci è arrivato dal sindaco di Rocchetta Roberto Canata, presidente della Comuntà del Parco: “Non dimentichiamo, per quanto riguarda la plastica – ha affermato -, l'importanza dell'educazione ambientale nelle scuole. È una cosa che manca, me ne rendo conto ad esempio quando nel mio territorio vedo i villeggianti lanciare rifiuti di plastica fuori dal finestrino”.