Detriti in spiaggia, Consulta Marinella: "Non coinvolti dall'Amministrazione"

Domani Giampedrone a Fiumaretta per un sopralluogo.

Sarzana - Val di Magra - “Leggiamo che sta iniziando la rimozione del materiale ligneo e non depositato dalla mareggiata del Dicembre 2017 sulle nostre spiagge. Apprendiamo sempre dalla stampa il diverso modo di intervento da parte dei due comuni interessati: Ameglia provvederà alla rimozione e smaltimento direttamente senza passare dalla fase di stoccaggio. Sarzana sembra che stocchera` il materiale in un sito individuato nei pressi del torrente Parmignola”. Così la Consulta territoriale di Marinella che in merito all'intervento prosegue: “Ci pare di capire che l'unico sito per ricevere questo tipo di materiale (tra l'altro classificato come rifiuto speciale) sia uno dei due spazi compresi fra la Via della Repubblica e Via Marinella che costeggia il torrente. In primis lamentiamo il fatto che la Consulta Territoriale non sia stata coinvolta in questa decisione ed invitiamo l'Amministrazione a valutare un'altra soluzione in quanto nei pressi e a meno dei 100 ml. previsti dal DL. 152/2006 insistono fabbricati di civile abitazione i cui abitanti non sarebbero proprio contenti di inalare l'odore nauseabondo che ne effluirebbe. Lo stesso decreto fissa in un massimo di mc.30 la quantità stoccabile e l'obbligo di smaltimento entro un anno. Restiamo in attesa di chiarimenti”.



Intanto domani l'assessore regionale Giampedrone effettuerà un sopralluogo a Fiumaretta dove è iniziata la rimozione dei detriti. Con lui ci saranno il sindaco De Ranieri e l'assessore Bernava.