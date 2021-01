Detriti foce del Magra, Spilamberti: "Il Pd faccia qualcosa di concreto, sostenga l'iniziativa di Gagliardi"

Sarzana - Val di Magra - "Il consigliere del PD Lorenzini, di fronte a un problema che da anni si ripresenta sulle coste sarzanesi, suggerisce al sindaco Ponzanelli di chiedere lo stato di calamità. Se la soluzione era così alla portata tutti, perché la richiesta non è stata avanzata già anni fa, quando il PD era al governo in città? Invece il tempo è passato e, quel che è certo, rifiuti e detriti hanno continuato a depositarsi sulle nostre spiagge e il comune ha dovuto provvedere alla loro rimozione. Se ne deduce che il PD, quando c'è da fare qualcosa di concreto per il territorio, brilla per assenza e nessuna iniziativa". Così Luca Spilamberti, consigliere comunale di Cambiamo e presidente della commissione Ambiente e Territorio.

"Se davvero Lorenzini vuole risolvere il problema allora faccia qualcosa di buono e dica al suo partito di accettare l'emendamento dell'onorevole Gagliardi, facendolo diventare proposta di legge, così finalmente per i comuni costieri arriverà un aiuto concreto e definitivo da parte dello stato e si metterà un punto. Certe iniziative non hanno colore politico, se Lorenzini vuole sottoscriverla ne saremo ben lieti", conclude .