Dentista, affitto, mutuo e riscaldamento: possibile avere contributi dal Comune

Sarzana - Val di Magra - Con delibera di giunta n.64 il Comune di Sarzana ha approvato il bando per l'erogazione di contributi finalizzati al sostegno del pagamento delle spese di affitto, mutuo, riscaldamento e odontoiatriche. Il tutto, come già avvenuto nel caso dell'individuazione delle borse lavoro, in un'ottica di pubblicità, trasparenza e pari opportunità di accesso dei richiedenti, al fine di evitare rischi di discrezionalità nella scelta dei soggetti aggiudicatari.



La proposta deliberativa porta la firma dell'assessore ai servizi sociali Costantino Eretta. “Considerata l’attuale situazione di crisi economica e sociale che impone l’adozione di misure urgenti volte a fronteggiare la grave emergenza abitativa e, in particolare, la necessità di intervenire per far fronte al disagio abitativo fornendo sostegno economico alle categorie meno abbienti- si legge nell'atto-

si è valutato opportuno, nell’immediato procedere all’erogazione di contributi a sostegno del pagamento delle spese abitative (affitto- mutuo), spese di

riscaldamento e odontoiatriche, finanziati con risorse comunali definendo un apposito bando”.

Quest'ultimo, improntato secondo criteri di trasparenza e imparzialità nonché rispettando le pari opportunità di accesso per gli aventi diritto, prevede uno stanziamento economico complessivo di 71mila euro ripartito in 41mila euro per l’erogazione di contributi canone di locazione/ mutuo, 15mila euro per i contributi spese di riscaldamento e ancora 15mila euro per contributi spese odontoiatriche.

Fra i requisiti dei richiedenti la residenza anagrafica nel Comune di Sarzana dal 1 gennaio 2018 un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) non superiore a 10mila euro.