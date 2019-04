Delegazione della Protezione Civile di Ameglia a L'Aquila a dieci anni dal sisma

Sarzana - Val di Magra - Nei giorni in cui ricorre l'anniversario del terribile sisma che colpì L'Aquila, una delegazione della Protezione Civile di Ameglia è tornata in quei luoghi per partecipare alle celebrazioni per il ricordo delle vittime.

"La nostra squadra non poteva mancare - sottolinea il vice sindaco Cadeddu - come del resto non è mancata in quei terribili momenti con la forza di sempre, la tenacia e la voglia di aiutare il prossimo. A dieci anni dal terribile sisma che ha colpito l’Aquila, abbiamo voluto far sentire la vicinanza della nostra comunità ai cittadini Aquilani.

Un ringraziamento a tutti i ragazzi sempre pronti in queste occasioni: Scaletti Claudio, Leonardi Ilario, Valletta Edoardo, Petacco Claudio, Petrosino Francesco, Fioravante Conte, Benelli Gervasio, Benelli Eleonora, Benelli Ilaria, Bertola Franca Calabrese Monica, Benabbi Marco".