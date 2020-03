Dehors più ampi per agevolare il rispetto della distanz

Sarzana - Val di Magra - Dopo aver deliberato le linee di indirizzo per l'assistenza ai casi di isolamento, anziani e persone fragili, la Giunta Ponzanelli, nell'ambito delle misure mirate al territorio sarzanese per il contenimento dell'emergenza coronavirus, ha deciso di consentire ai gestori di bar e ristoranti l'ampliamento temporaneo dei dehors, vale a dire della porzione di suolo pubblico già autorizzato, allo scopo di garantire una maggiore distanza tra i tavoli e le sedute, senza alcun costo aggiuntivo a carico dei titolari. E' quanto prevede la delibera di Giunta 68/2020 approvata nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dell'8 marzo 2020 che, come noto, prevede “l' obbligo, a carico del gestore, di far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, con sanzione della sospensione dell'attività in caso di violazione”. Non sarà però consentito aumentare il numero di tavoli e coperti. L'ampliamento provvisorio delle zone di suolo pubblico in concessione a bar e ristoranti sarà consentito previa verifica delle necessarie esigenze di sicurezza pubblica e senza comportare in alcun modo intralcio alla viabilità.