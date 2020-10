Decathlon regala borracce agli studenti delle scuole castelnovesi

Sarzana - Val di Magra - Si è conclusa in questi giorni la consegna agli studenti delle scuole elementari e medie del Comune di Castelnuovo, di oltre 500 borracce, utili al risparmio di tanta plastica ed alla educazione al riuso delle risorse.

La consegna è avvenuta anche grazie al punto vendita Decathlon di Santo Stefano Magra, che ha donato una consistente parte delle borracce, nell’ambito di un accordo di collaborazione tra l’azienda francese, il Comune e l’Istituto Comprensivo.



"Una vicinanza al mondo scolastico più volte evidenziata in tante iniziative sportive ed educative da parte di Decathlon - spiega il sindaco Daniele Montebello - che oggi ringraziamo per l’immediata disponibilità ad aderire a questa nostra campagna contro l’uso della plastica. Sono certo - conclude - che questa collaborazione potrà proseguire con altri interventi a favore delle nostre scuole".