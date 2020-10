De Ranieri agli amegliesi: "Uscite solo se necessario"

Sarzana - Val di Magra - “Le norme per quanto criticabili vanno applicate e non è questo il momento per filosofeggiare su come andava gestitala situazione che ora è critica”. Così il sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri in un video Facebook rivolto alla cittadinanza alla quale ha rinnovato l'invito a prestare la massima attenzione e ad evitare assembramenti nei cimiteri nei giorni dedicati al ricordo dei morti.

“Evidentemente – ha aggiunto - si deve capire tutti che non si può più continuare a fare quello che si è fatto negli ultimi mesi e settimane. Dobbiamo essere prudenti, seguire le prescrizioni e non uscire se non necessario. Non ci sono ancora limitazioni geografiche – ha sottolineato - ma per evitare che tutto questo venga disposto nelle prossime settimane dobbiamo evitare di eccedere.

Rivolgo ancora appello a tutti per evitare quanto possibile di andare a fare visita ai nostri cari ai cimiteri, sono lì tutto l'anno non solo a inizio novembre. Se qualcuno vuole andarci in questi giorni ci vada in orari poco usuali ma eviti assembramenti nei cimiteri”.

“Ho visto ragazzi e gruppi in giro per Ameglia – ha concluso - rinnovo il consiglio ai genitori di tenere in casa i ragazzi in maniera tale che si evitino situazioni spiacevoli. È difficile ma armatevi di coraggio e fateli stare in casa altrimenti dovremmo predisporlo noi di autorità, le multe sono alte e non vogliamo arrivarci. La situazione è critica e non possiamo permetterci di sgarrare Seguite indicazioni e siate prudenti, evitate spostamenti non necessari”.