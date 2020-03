De Ranieri: "Ventiduemila euro sono pochi ma stiamo disponendo la distribuzione"

Sarzana - Val di Magra - “Stiamo disponendo il modo e i termini per distribuire i circa 22.000€ che ci ha attribuito il Governo per i buoni spesa”. Lo ha annunciato questa mattina il sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri spiegando: “Sono risorse dedicate a chi sta subendo un danno economico causato direttamente dalle restrizioni governative, non destinato quindi a chi già percepisce aiuti al reddito per i quali nulla è cambiato rispetto a prima”.



“Per onestà intellettuale – ha aggiunto - vi confermo poi come dei 4 miliardi sventolati a sostegno dei comuni noi saremo contribuenti diretti, quindi Ameglia è tra i comuni che pagherà agli altri quei soldi. Non farò considerazioni in merito perché ci sarà tempo dopo, posso solo esprimere il mio profondo rammarico per avere così poche risorse da ripartire a chi è in difficoltà. Continuiamo a lavorare con discrezione ed impegno per uscire da questo dramma. Voi state a casa”.