De Ranieri: "Un solo caso ad Ameglia, evitate di uscire"

Sarzana - Val di Magra - “Allo stato attuale abbiamo un solo concittadino positivo al Coronavirus che da alcuni giorni si trova in ospedale”. Così oggi il sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri che ha fatto il punto della situazione nel suo comune. “L'altro caso – ha ricordato – riguarda la persona sfortunatamente deceduta nei giorni scorsi. Da ultimo aggiornamento ASL le persone in quarantena perché venute a contatto con i soggetti positivi erano quattro, a queste si aggiungono gli isolamenti volontari e le quarantene obbligatorie disposte da me. Stiamo inoltre verificando alcune situazioni per mantenere tutto in piena sicurezza. Questi dati – ha proseguito il sindaco – significano che il grosso del contagio è fuori dal nostro comune, quindi bisogna assolutamente evitare di uscire e si devono mantenere tutte le precauzioni del caso. Continuate a segnalarci persone che potrebbero aver violato la normativa sui trasferimenti”.



De Ranieri ha infine annunciato di aver avuto conferma dalla direzione del Carrefour che il minimarket provvederà a tenere prezzi bassi e bloccati su una serie di prodotti considerati di prima necessità che saranno segnalati con appositi cartellini.