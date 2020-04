De Ranieri: "Sapere se il vostro vicino è malato non vi autorizza a uscire"

Sarzana - Val di Magra - “Leggo ancora post di gente che chiede i numeri del contagio, adesso con toni ironici, fino a diventare maleducati e offensivi. Vi prego di farla finita e di stare chiusi in casa”. Nuovo richiamo da parte del sindaco di Ameglia Andrea De Ranieri che questa mattina tramite la sua pagina Facebook ha aggiunto: “Non avete ancora capito che sapere se il vicino di casa è malato o meno, non vi fa star meglio o peggio o non vi autorizza ad uscire per correre alle sei di mattina, così in giro non c'è nessuno. Dovete stare a casa.

Vedo ancora gente che esce dalle botteghe con due oggetti o con un pacchetto di sigarette dal tabaccaio, siete pazzi. Facendo così cercate il contagio. Non trovate scuse, non uscite mai e fatelo solo nel momento del bisogno le deroghe le fanno senza criterio e senza coscienza per non avere rogne e salvare il salvabile alle prossime elezioni”.



“Sul numero dei contagiati non vi dò alcuna informazione perché la Asl non dà informazioni ai Comuni. Noi conosciamo solo le persone in quarantena per monitorare il rispetto della stessa (ricordo a chi la viola che commette un reato gravissimo che rischia fino a 13 anni di carcere), il numero dei malati non lo conosciamo, i morti li veniamo a sapere il giorno in cui vengono comunicati. Le informazioni sono centralizzate dalla Asl che dispone quotidianamente di informare con un proprio comunicato. In Toscana funziona diversamente e anche qui qualche Sindaco diffonde notizie recuperate qua e là, io sinceramente non ho mai apprezzato il pettegolezzo, se volete informazioni rivolgetevi a chi le ha, nel frattempo, siccome non vorrei perdere neanche un amegliese, a tutti ripeto di stare a casa”.