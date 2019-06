Sarzana - Val di Magra - Da domani il dottor Davide Capellari entrerà in servizio come nuovo direttore sociale del Distretto sociosanitario numero 19 della Val di Magra. Nominato nei giorni scorsi dal sindaco di Sarzana Ponzanelli – in quanto ente capofila - sarà in carica a tempo determinato per i prossimi quattro anni.

Spezzino, classe 1973, Capellari proviene dai servizi sociali del comune di Sestri Levante.